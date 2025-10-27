Fenerbahçe Gaziantep FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ kanattan atılan uzun pasla buluşan Lungoyi'nin ceza sahasına girmeden sol çaprazdan çektiği şut kaleci Ederson'da kaldı.

52. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı kornerde kale önünde müsait durumdaki Bayo'nun zayıf dokunuşunu kaleci Ederson kontrol etti.

53. dakikada sol kanattan Kozlowski'nin ortasına ceza sahası sağında Lungoyi'nin vuruşu savunmadan sekerek üstten kornere çıktı.

57. dakikada Fenerbahçe'nin serbest vuruşu hemen kullanması sonucu gelişen ani atakta ceza alanında Asensio'nun vuruşunu kaleci ayağıyla çeldi.

65. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla buluşarak kaleci Burak'ı geçen Oğuz Aydın'ın aşırtma vuruşunu Rodrigues çizgiden çıkardı.

72. dakikada Yusuf Kabadayı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Camara'nın yerden vuruşu Ederson'da kaldı.

74. dakikada İsmail Yüksek'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan En Nesyri'nin vuruşunu Mustafa Burak kurtardı.

79. dakikada kullanılan korner sonrası seken topa Talisca'nın vuruşu kaleci Burak'tan sekti, kalenin soluna açılan topa Oosterwolde'nin sert şutu üst direğin ardından çizgiden sekerek oyun alanına döndü.

81. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu. 0-3

84. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'lı Myenty Abena'ya Talisca'ya yönelik sert faulü nedeniyle kırmızı kart çıktı.

88. dakikada Semedo'nun pasını alan Talisca'nın rakiplerini çalımladıktan sonra ceza yayı hemen gerisinden sert şutu sol köşeden filelerle buluştu. 0-4

90+3. dakikada kullanılan kornerde ceza sahası dışından Fred'in sert şutu direkten döndü. Topu takip eden Oosterwolde'nin vuruşunda kaleci Burak gole izin vermedi.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Luis Perez (Deian Sorescu dk. 46), Arda Kızıldağ (Semih Güler dk. 76), Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal, Kacper Kozlowski (Emmanuel Boateng dk. 76), Drissa Camara, Maxim, Christopher Lungoyi (Yusuf Kabadayı dk. 66), Mohamed Bayo

Yedekler: Zafer Görgen, Badou Ndiaye, Junınho Bacuna, Nazım Sangare, Rob Nizet, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 60), Edson Alvarez (Fred dk. 54), İsmail Yüksek, Marco Asensio (Sebestian Szymanski dk. 60), Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 54), Youssef En Nesyri ( Anderson Talisca dk. 77)

Yedekler: Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Jhon Duran, Mert Müldür, Rodrigo Becao

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Youssef En Nesyri (dk. 4 ve 21) Anderson Talisca (dk. 81 ve 88) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Myenty Abena (dk. 84) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Deian Sorescu, Kevin Rodrigues (Gaziantep FK) Archie Brown, Edson Alvarez, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Oosterwolde (Fenerbahçe) - GAZİANTEP