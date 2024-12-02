Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 Yenerek Üst Üste 6. Galibiyetini Aldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek, rakibine karşı olan galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, evinde oynadığı son 6 karşılaşmada da rakibine puan vermedi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup ederek rakibine karşı ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı ligde kazanma serisini sürdürdü. Kanarya, ayrıca bu süreçte 7 Şubat 2024'te Türkiye Kupası son 16 turunda eşleştiği rakibini 2-0 mağlup ederek tur atlamıştı. Fenerbahçe, 11. kez karşılaştığı rakibine karşı 9. galibiyetini elde etti.
Kadıköy'de puan vermedi
Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı evinde hata yapmadı. Bugünkü müsabakayla birlikte son 6 sezonda oynadığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda 19 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.
Güney ekibi, Fenerbahçe'yi son olarak 2021-2022 sezonunda evinde mağlup etti. - İSTANBUL