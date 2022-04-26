Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

AA - Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Çift kale maçın yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bright Osayi-Samuel çalışmalarını salonda sürdürürken, Mert Hakan Yandaş günü saha çalışmalarıyla geçirdi. Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title