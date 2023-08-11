Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Maçta forma giyen oyuncular ise rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas ve şut çalışmalarıyla tamamladı. Dün oynanan NK Maribor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile tamamlayacak. - İSTANBUL