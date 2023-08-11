Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı. İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Maribor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise yenilenme çalışmalarıyla günü geçirdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.