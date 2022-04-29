Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, antrenörlük hayatının en formda dönemini yaşadığını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, form durumunun antrenör ekibiyle alakalı olduğunu dile getirerek, "Daha önce birçok kulüpte çalıştım. Şu an gelinen noktada antrenörlük hayatımın en formda günlerini yaşıyorum. Bu sadece benle alakalı değil, ekibimle de alakalı. Ekibimizle iyi çalışıyoruz. Beraber antrenmanlarda toplantılarda karşılıklı saygı duyarak işimizi yapmaya çalışıyoruz. En büyük pay oyuncularımın, gerçekten çok karakterli hepsi gözümün içine bakıyor." diye konuştu.

Sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle sahaya eksik çıktıklarını ancak diğer futbolcuların elinden geleni yaptığını anlatan Kartal, "Maçın geneline bakınca zaman zaman tempo koyduk. Zaman zaman rakip tempoyu yükseltti ama 3-2 kazandık. Daha farklı kazanabilirdik. Yediğimiz goller yemememiz gereken goller. Burada tribünleri dolduran muhteşem Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Onların tribünleri doldurması oyunculara keyif veriyor. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum, galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Göreve daha erken gelmesi durumunda yarışın ne olacağına ilişkin düşünmediğini ifade eden Kartal, "Bu görev verilince gözümü kırpmadan geldim. Fenerbahçe'nin içini, dinamiklerini bilen bir teknik direktörüm. Nerelere dokunacağımı biliyordum. Oyuncularımla bazı eşikleri geçtik kolay olmadı. 3 kulvarda oynuyorduk 3 günde 1 maç oynuyorduk. O dönemde Avrupa listesine yazılmayan oyunculardan yoksun mücadele ediyorduk. Daha sonra oyunumuzu oturtarak bugünlere geldik. En büyük pay oyuncularımındır. Antrenman düzenimiz çok iyi, çok keyif alıyorlar. Bugünlere gelindi sonuçta ama pay sahibi oyuncularım. Karakterli oyunculara sahibim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş derbisinde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Sonuçta derbi maçı. Ligi en iyi şekilde bitirmek için 3 puan veya kaybetmemek gerekiyor. Ligi en kötü 2. bitirip UEFA Şampiyonalar Ligi'ne ön elemeden katılmak için çok önemli. Takım iyi durumda, taraftarın da desteğiyle hava yakaladık. Maçlara kaygı yerine coşkuyla çıkıyoruz. İlk geldiğimde de söyledim, pozitif futbol oynatacağım diye. Dönem dönem bunları başardık. Bu kadro daha iyisini de yapabilir."

Ferdi'nin pozisyonunda penaltı beklediklerini ve hakem kararlarının daha adil olması gerektiğini de vurgulayan Kartal, sarı-lacivertli taraftarlara minnet borcu olduğunu belirtti.

Tüm maçlara rakip analizi yaparak çıktıklarını yineleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buraya gelirken gözümü kırpmadan elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Ben bugünkü durumu düzeltmek için geldim. Şu ana kadar kötü değil. Taraftarların camiamızın beklentisi başka bir durum. Seneye bu takımın şampiyon olmasını istiyor herkes. Burada daha önce de şampiyonluğa oynadım. Neden olamadım herkes biliyor malum nedenlerden dolayı. Karşılıklı oturup bir karar verilmesi lazım. Sezon sonu konuşulur bunlar. Şu an seneye ne olur düşünmedim. 3 maç sonra kontratım bitiyor. Görevimi teslim edeceğim, rabbim ne eylerse güzel eyler."