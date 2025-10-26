Haberler

Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçına Hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Domenico Tedesco eşliğinde koordinasyon ve pas çalışmaları yapıldı. Takım, akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, taktik ve bireysel uygulamalarla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.