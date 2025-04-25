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Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçına Hazır

Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçına Hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla noktalandı.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe müsabakası, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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