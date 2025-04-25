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Fenerbahçe Gaziantep FK Maçına Hazır

Fenerbahçe Gaziantep FK Maçına Hazır
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için bugün akşam yapılan antrenmanı ile hazırlıklarını tamamladı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Gaziantep'e hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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