Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Fenerbahçe, maç öncesi antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi. Müsabaka yarın saat 21.45'te başlayacak.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği müsabaka saat 21.45'te başlayacak.