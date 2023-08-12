Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekip, Gaziantep FK maçı için kampa girdi.