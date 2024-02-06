Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.