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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, kafileyi tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'nda toplanan yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, kafileyi tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Sarı-lacivertiler, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e geldi. Takımın kente gelişi sırasında havaalanında hazır bulunan Fenerbahçe taraftarları, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcuları tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlar özellikle yeni transfer Leonardo Bonucci'ye yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe kafilesi daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yeni transfer Bonucci'nin yanı sıra Livakovıc, İrfan Can Eğribayat, Furkan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jeyden Osterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Fred, İsmail Yüksek, Bartuğ, Syzmanski, Mert Hakan Yandaş, İrfancan Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Batshuayi yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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