Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı İçin Deplasmana Gitti

Süper Lig'in 10'uncu hafta mücadelesi için kente gelen Fenerbahçe kafilesi özel uçakla Gaziantep Havaalanına indi. Oyuncular ve teknik ekip takım otobüsü ile konaklayacakları otele geldi. Sarı lacivertli takımı otel önünde çok sayıda taraftar karşıladı. Sevgi gösterisi ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculara çiçek hediye etti. Taraftarlar, sarı lacivertli oyuncularla fotoğraf çektirdi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular daha sonra konaklayacakları otele giriş yaptı.