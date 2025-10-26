Haberler

Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi ve takım akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı



