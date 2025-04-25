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Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli taktiksel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.

Bu antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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