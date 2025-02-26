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Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idmanda oyuncular ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ile taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Gaziantep'e gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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