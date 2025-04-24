Bakan Kurum sayı verip uyardı İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki çalışmalar, core çalışmaları, ısınma, pas çalışmaları ve taktiksel programlarla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman; sahadaki ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden çalışma, taktiksel ve bireysel programlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.