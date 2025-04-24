Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki çalışmalar, core çalışmaları, ısınma, pas çalışmaları ve taktiksel programlarla devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman; sahadaki ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden çalışma, taktiksel ve bireysel programlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor