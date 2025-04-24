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Fenerbahçe Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürüyor. Futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaparak Gaziantep'e gitmek üzere hazırlıklarını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman salonda gerçekleştirilen çalışmalarla başladı.

Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular, ardından 2 gruba ayrılarak pas çalıştı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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