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Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi ve çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Galatasaray maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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