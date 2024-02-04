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Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Antalyaspor karşısında maça 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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