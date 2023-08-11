Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı ve antrenmanlarını sürdürüyor.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında NK Maribor'a karşı ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlarken idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Sarı-lacivertlilerin çalışması pas ve şut etkinlikleriyle tamamlandı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayarak kampa girecek.