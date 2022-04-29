Kadıköy'de maç golle başladı! Yıldız futbolcu karşı karşıya pozisyonda affetmedi

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, lig ikinciliğini korumak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek. Gaziantep ekibinde ise sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosça, Kitsiou, Vetrih, Doğan, Maxim, Sagal, Figueriedo, Muhammet

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