Haberler

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kritik Maç İçin Kentte

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kritik Maç İçin Kentte
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıkları için Gaziantep'e ulaştı. Takım, taraftarların coşkulu karşılaması ile otele geçti. Maç 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı için kentte ulaştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı için kente geldi. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son çalışmanın ardından saat 16.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertli kafile, Gaziantep Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele giderken otel önünde toplanan taraftarlar, takımı meşalelerle karşılayarak futbolcular ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya destek tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda; Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Nelson Semedo, Çaglar Soyüncü, Milan Skriniar, Rodrigo Becao, Jeydan Oosterwolde, Archie Brown, Mert Müldür, Edson Alvarez, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, John Duran ve Youssef En-Nesyri yer aldı.

Kritik maç yarın

Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek kritik maç 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen hakem üçlüsü görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor

İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa'da ikinci seçim
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tarlasını sürerken karşılaştığı manzara şok etti
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tarlasını sürerken karşılaştığı manzara şok etti
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

3 gol, 1 kırmızı! Dört maçlık yenilmezlik serileri sona erdi
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray'a geri düşmek de fark etmedi! 3 golle 3 puan
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.