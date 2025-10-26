Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kritik Maç İçin Kentte

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı için kentte ulaştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı için kente geldi. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son çalışmanın ardından saat 16.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertli kafile, Gaziantep Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele giderken otel önünde toplanan taraftarlar, takımı meşalelerle karşılayarak futbolcular ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya destek tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda; Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yiğit Efe Demir, Nelson Semedo, Çaglar Soyüncü, Milan Skriniar, Rodrigo Becao, Jeydan Oosterwolde, Archie Brown, Mert Müldür, Edson Alvarez, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, John Duran ve Youssef En-Nesyri yer aldı.

Kritik maç yarın

Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek kritik maç 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen hakem üçlüsü görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Gürcan Hasova üstlenecek. - GAZİANTEP