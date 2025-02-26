Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir

Zelenskiy'nin en büyük hayaliydi, Trump kapıları kapattı: Unutsun
DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar

Fiyatlar iki katına çıkınca Türkiye'nin kapısını çaldılar

Fenerbahçe Gaziantep'e Geldi

Fenerbahçe Gaziantep'e Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için Gaziantep'e ulaştı. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Gaziantep'e geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertliler, saat 20.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Gaziantep'e gelirken futbolcular otobüs ile aprondan çıkış yaparak kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe kamp kadrosu da açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle: "İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, Ertuğrul Çetin, Sebastian Szymanski, Engin Can Biterge, Oğuz Aydın, Osayi-Samuel, Filip Kostic, Mert Müldür, Dusan Tadic, Burak Kapacak, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Milan Skriniar, Edin Dzeko, Yusuf Akçiçek, Youssef En-Nesyri, Fred Santos, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş."

Diğer yandan "Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat" ise kafilede yer almadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Athena Gökhan'dan Farah Zeynep Abdullah iddialarına yanıt
img

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
img

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar
Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

"Gossip Girl" dizisinin yıldızı, evinde ölü bulundu
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.