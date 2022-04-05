Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA - Ercan Doğan - Spor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile 10 Nisan Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile 10 Nisan Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.
Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takım, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Ercan Doğan - Spor