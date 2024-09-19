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Fenerbahçe, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına hızla devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, core çalışmaları ve sahada çeşitli antrenmanlar ile galibiyet için hazırlık yaptılar.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Antrenman Futbol Yaşam Spor

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