Fenerbahçe, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına hızla devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, core çalışmaları ve sahada çeşitli antrenmanlar ile galibiyet için hazırlık yaptılar.
Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.