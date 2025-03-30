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Fenerbahçe, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, core çalışmaları, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Futbolcular, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Bodrum FK maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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