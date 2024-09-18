Fenerbahçe, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig maçı için hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi ve core çalışmaları, çabukluk, koordinasyon ile pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sürdürüldü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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