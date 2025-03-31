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Fenerbahçe, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Fenerbahçe, 2 Nisan'da Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçı öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda, core çalışmaları, ısınma ve taktiksel antrenmanlar gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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