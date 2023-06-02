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Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jorge Jesus Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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