Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL