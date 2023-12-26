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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 29 Aralık Cuma günü Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdükleri antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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