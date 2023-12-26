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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Süper Kupa maçı için yapılan hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına 27 Aralık Çarşamba günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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