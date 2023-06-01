Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertiler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title