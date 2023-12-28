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Fenerbahçe, Galatasaray ile Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti

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Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a hareket etti. Sarı-lacivertli ekip, özel uçakla Riyad kentine gitti. Başkan Ali Koç özel araçla havalimanına gelirken, oyuncular takım otobüsüyle terminale ulaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a gitti.

Sarı-lacivertli ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla maçın oynanacağı Riyad kentine hareket etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç havalimanına özel araçla gelirken, oyuncular takım otobüsüyle terminale ulaştı.

Kaynak: AA / Spor

Suudi Arabistan Galatasaray Süper Kupa Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

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