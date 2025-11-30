Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray ile Derbide Karşılaşıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile yarın derbi maçına çıkacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadan, namağlup durumda ve liderlik için mücadele edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 5 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya Galatasaray'ın 1 puan arkasından 31 puanla 2. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galip gelmesi durumunda haftayı lider tamamlayacak.

Çağlar ve Szymanski belirsiz

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

Sınırda tek isim

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde muhtemel 11'i ise şöyle:

Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
