Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup ederek derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarladı

Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı sezonu tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine kaybetmezken, TFF Süper Kupa maçında ise sahadan çekildi ve hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

Bu sezon ilk derbisine 15. haftada Dolmabahçe'de çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Kanarya, ligin 18. haftasında ise Galatasaray'ı konuk ederken müsabaka golsüz sona erdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 34. haftasında bu kez Kadıköy'de kozlarını paylaştı ve ev sahibi sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk yarışında olduğu Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşırken rakibini yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 10 puan topladı. Sarı-lacivertliler, bu rakama sona olarak 2008-2009 sezonunda Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı. - İSTANBUL