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Fenerbahçe, Galatasaray'ı 82-73 Mağlup Etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 82-73 Mağlup Etti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Opet, evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 yenerek sezona 2'de 2 ile başladı. Galatasaray ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

HAKEMLER: Ali Şakacı, Barış Turgut, Seda Esen

FENERBAHÇE OPET: Meesseman 22, Allemand 7, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut 2, Williams 10, Alperi Onar 14, Tilbe Şenyürek 1, Badiane 16, İdil Saçalır 2

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Fraser 26, Vanloo 14, Holingsvorth 10, Park 2, Gökşen Fitik 8, Derin Erdoğan 8, Ayşe Cora 5, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Meltem Yıldızhan

1'İNCİ PERİYOT: 16-18

DEVRE: 42-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-51

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Opet, evinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 82-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip sezona 2'de 2 ile başladı. Sarı-kırmızılar ise ligde ilk kez mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Basketbol Kadın Spor

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