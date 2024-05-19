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Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 Mağlup Etti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Çağlar Söyüncü'nün golüyle Fenerbahçe galibiyete ulaştı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Dk. 80 Zaha), Sanchez, Köhn (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 74 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 84 Tete), Mertens (Dk. 84 Vinicius), Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş (Dk. 65 King), Szymanski, Tadic (Dk. 89 Bonucci), Batshuayi (Dk. 83 Dzeko)

Gol: Dk. 71 Çağlar Söyüncü ( Fenerbahçe )

Kırmızı kart: Dk. 21 Djiku ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 5 Mertens, Dk. 13 Barış Alper Yılmaz, Dk. 59 Ziyech, Dk. 88 Berkan Kutlu ( Galatasaray ), Dk. 13 Osayi-Samuel, Dk. 34 Batshuayi, Dk. 65 Mert Hakan Yandaş, Dk. 86 Livakovic, Dk. 90+4 Fred ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira, savunmanın arkasına sarkan Mertens'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşu zayıf kalınca meşin yuvarlağı Livakovic kontrol etti.

71. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski kale sahası içine ortaladı. Muslera'nın boşa çıktığı top arka direkteki Köhn'e çarptı. Meşin yuvarlak boş durumdaki Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

90+6. dakikada Szymanski'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan King, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Torreira son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

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