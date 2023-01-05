Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarına devam etti
Spor Haberleri
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürdü.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında darbe alan Arao ve Serdar Aziz tedavileri sebebiyle idmanda yer almazken; Joao Pedro bireysel düz koşu yaptı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor