Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürdü.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertliler, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında darbe alan Arao ve Serdar Aziz tedavileri sebebiyle idmanda yer almazken; Joao Pedro bireysel düz koşu yaptı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title