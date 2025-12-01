Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Kadroları ve Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbisi için hakemler ve takım kadroları belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen