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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman koşu, ısınma, koordinasyon, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbi maçının hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Can Bartu Tesisleri Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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