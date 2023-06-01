Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği günün antrenmanına koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Günün tek antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlayan Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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