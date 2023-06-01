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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, derbi maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, derbi maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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