Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 31. haftasında dün konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 4-0 yenen sarı-lacivertli ekip, Galatasaray derbisi öncesi ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdi.

Yukatel Kayserispor maçında forma giyen futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla sona erdi.