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Fenerbahçe, Galatasaray derbisine yağmur altında çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisine yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürürken, tam kadro sahada çalıştı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürürken, tam kadro sahada çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide 10 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında tüm oyuncular katıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenman öncesinde futbolcularıyla yaptığı kısa süreli sohbetin ardından ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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