Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen günün tek antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.