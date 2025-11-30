Fenerbahçe, Galatasaray Derbisinde Liderlik İçin Sahaya Çıkıyor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 14'üncü haftasındaki derbi maçta yarın Galatasaray 'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu derbiyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

FENERBAHÇE DERBİYE YENİLGİSİZ OLARAK ÇIKIYOR

Yarın derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, Süper Lig'deki tek yenilgisiz takım olarak bu maça çıkacak. Geride kalan 13 haftada 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, 31 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, bu seriyi derbide de sürdürmek istiyor. Fenerbahçe bu maçlarda rakip ağlara 30 gol gönderirken kalesinde 12 gol gördü. Öte yandan Fenerbahçe, attığı 30 golle ligin en golcü takımı olarak da dikkat çekiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yarın oynanacak derbide forma giymesi halinde eski takımı Galatasaray'a karşı sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Benfica'dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, 2020-2024 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giymişti. Öte yandan Ederson, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Levent Mercan ve Tarık Çetin de süre alması durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk Galatasaray derbisini oynayacaklar.

SZYMANSKI VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN SON KARAR MAÇ SAATİNDE VERİLECEK

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışı olan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna maç saatinde karar verilecek.

FENERBAHÇE'DE OOSTERWOLDE SINIRDA

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde sarı kart sınırında bulunuyor. Oosterwolde, Galatasaray maçında sarı kart görmesi durumunda Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak olan Başakşehir FK maçında forma giyemeyecek.