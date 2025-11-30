Haberler

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisinde Liderlik İçin Sahaya Çıkıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, bu derbiyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Mücadelede Fenerbahçe'nin performansı ve önemli oyuncularının durumu dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 14'üncü haftasındaki derbi maçta yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu derbiyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

FENERBAHÇE DERBİYE YENİLGİSİZ OLARAK ÇIKIYOR

Yarın derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, Süper Lig'deki tek yenilgisiz takım olarak bu maça çıkacak. Geride kalan 13 haftada 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, 31 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, bu seriyi derbide de sürdürmek istiyor. Fenerbahçe bu maçlarda rakip ağlara 30 gol gönderirken kalesinde 12 gol gördü. Öte yandan Fenerbahçe, attığı 30 golle ligin en golcü takımı olarak da dikkat çekiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yarın oynanacak derbide forma giymesi halinde eski takımı Galatasaray'a karşı sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Benfica'dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, 2020-2024 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giymişti. Öte yandan Ederson, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Levent Mercan ve Tarık Çetin de süre alması durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk Galatasaray derbisini oynayacaklar.

SZYMANSKI VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN SON KARAR MAÇ SAATİNDE VERİLECEK

Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışı olan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna maç saatinde karar verilecek.

FENERBAHÇE'DE OOSTERWOLDE SINIRDA

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, Galatasaray derbisinde sarı kart sınırında bulunuyor. Oosterwolde, Galatasaray maçında sarı kart görmesi durumunda Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak olan Başakşehir FK maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.