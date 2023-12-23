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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinde Hava Sıcaklığı 12 Derece Olacak

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 12 dereceyi gösterecek. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Kadıköy'de hava sıcaklığının 12 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 64 olması bekleniyor. - İSTANBUL

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 12 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Kadıköy'de hava sıcaklığının 12 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 64 olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trendyol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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